Paraglider maakt noodlottige val en hangt uren vast in elektriciteitskabels

Een paraglider uit de Amerikaanse staat Californië heeft enkele bange uurtjes doorgemaakt. Hij kwam namelijk terecht in de kabels van een elektriciteitsmast na een mislukte landing. De spanning was hoog: Pas na drie uur werd hij uit de hachelijke situatie bevrijd.

De man raakte verstrikt terwijl hij probeerde te landen. Een getuige zag twee paragliders een landing uitvoeren, maar eentje vloog eerst recht op een straat af en door zich te willen redden, kwam hij in de kabels terecht. “Ik zag ze aan komen vliegen maar het liep helemaal mis”, zegt de getuige tegen CNN. De man raakte wonderbaarlijk genoeg niet gewond: de verantwoordelijke elektriciteitsmaatschappij kon zeer snel alle stroom in de regio afschakelen zodat hij niet geëlektrocuteerd zou worden.

Intussen gingen reddingswerkers aan het werk om de man uit het kluwen van kabels te halen. “Ons belangrijkste doel was om ervoor te zorgen dat hij niet zou bewegen en dat het toestel niets zou beschadigen” volgens de lokale brandweer. Drie uur later was de klus geklaard en werd de man veilig op de grond neergezet, zodat hij overgebracht kon worden naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Paragliding is een extreme sport, die zekere risico’s met zich meedraagt. Het wordt aangeraden enkel na afzienbare scholing zich te wagen aan de sport.

bekijk ook

Dat scheelde geen haar: vallende stepper wordt net niet omver gereden door vrachtwagen

Basejumper waagt zich aan nieuwe sprong maar die wordt hem bijna fataal

“Gelukkige landde ik niet in een huis”: Man filmt hoe zijn parachute plots inklapt