Frank Vercauteren vreest voor nieuwkomer Jovelic tegen Eupen: “Mezelf in de spits zetten? Dat zal niet lukken”

Het wordt een grap. Anderlecht strijdt nog wanhopig voor Play-off 1, maar heeft geen één spits meer die 100 procent fit is. Nu is ook Dejan Joveljic onzeker door een enkelprobleem en op de koop toe zijn Cobbaut en Kompany ook onzeker voor Eupen. Trainer Frank Vercauteren kan het bijna niet geloven. “Nog nooit meegemaakt.”

Frank Vercauteren blijft lachen. Al is het groen. “Of ik wanhopig word van die blessuregolf? Neen, we beginnen ermee te lachen. Deze week op training waren er 12 veldspelers en 17 afwezigen. Oké, twee jongens hadden meegedaan met de beloften, maar toch. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Vroeger was ik al niet al te gelukkig als er 3 à 4 spelers ontbreken. Laat staan als er een tiental ontbreken.”

Het grootste probleem wordt de aanval. Colassin is geopereerd, Roofe is nog altijd niet fit, Doku is geschorst en Dejan Joveljic trainde deze week ook nog niet. “Joveljic heeft last van zijn enkel. We hopen die morgen te recupereren, maar veel ritme zal hij niet hebben. Ideaal is dat toch niet. Of ikzelf niet in de spits ga staan als Joveljic niet tijdig klaar is? Neen, dat zal niet meer lukken. We zullen dan oplossingen moeten zoeken.”

Heeft Vercauteren dan nog een witte merel ergens in de beloftenkern? Kan Anderlecht iemand opduikelen zoals ze dat deden met Colassin? “Neen, daar hebben we al gekeken en daar blijft er niet zoveel meer over. Die bron is uitgeput, want daar hebben we iedereen die klaar was al weggehaald. We zullen het moeten doen met de jongens die al in de A-kern zitten. Elke speler die op het veld kan staan is tegenwoordig een troef. Oplossingen om in de punt te spelen zijn Amuzu, Pjaca, Bakkali...Die gasten zijn daar niet voor opgeleid, maar we probeerden wel al wat dingen. Chadli komt ook in aanmerking, maar die heeft nog maar één groepstraining gedaan. We moeten opletten dat we niet te veel jongens zetten die geen ritme hebben. Verschaeren is ook op de terugweg, maar die heeft hetzelfde probleem. Dat zit nog niet 100 procent goed.”

Kompany en Cobbaut onzeker

Voila, nu hebben we het aanvallende compartiment gehad. Over naar de defensie. “Cobbaut is hoogst onzeker met een heupprobleem en Vincent Kompany deed ook niet alles mee op training. Zoals jullie weten is Luckassen enkele weken out. Ook daar zullen we zien wie we gaan recupereren. Nieuwkomer Kemar Lawrence komt in mijn ogen nog niet in aanmerking om te spelen. Die gast heeft sinds oktober geen match meer gespeeld en weinig getraind. Hij is hier nu 12 dagen en werkt een voorbereiding af. In onderlinge matchen zie je dat hij nog achterstand heeft.”

Dat alles is dus weinig hoopgevend met het oog op Play-off 1. Alhoewel, als Kompany niet meedoet pakt Anderlecht meer punten. De analisten zeiden deze week dat het team geremder voetbalt als Vince The Prince op het veld staat. “De analisten”, besloot Vercauteren. “Hoe kun je nu oordelen als je niet dagelijks met die groep bezig bent. Natuurlijk moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen, maar de aanwezigheid van Kompany is een meerwaarde en nog geen kleintje ook. Dat we minder punten pakken met hem is volgens mij gewoon toeval. Door de vele onzekerheden binnen deze groep is het soms ook moeilijk om een lijn in de prestaties te krijgen.”