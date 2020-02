Aalst Carnaval zet zich schrap: KMI voorspelt rukwinden tijdens stoet

Aalst - De carnavalisten in Aalst zullen de poppen op hun praalwagens extra goed moeten vastmaken. Het KMI voorspelt zondag rukwinden tot 80 kilometer per uur. Het goede nieuws? Met een beetje geluk blijft het wel droog tijdens de stoet.

In Aalst werd vier jaar geleden de stoet op maandag al eens afgelast door het stormweer. Maar zo’n vaart zal het nu zeker niet lopen. Van de vorige week voorspelde storm Ellen is geen sprake meer. “Toch zullen de carnavalisten zondag waarschijnlijk niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in de wind zijn”, zegt weerman Frank Deboosere lachend.

Het KMI voorspelt voor zondag rukwinden tot 70 à 80 km/u. Aan zee waait de wind mogelijk nog harder, met rukwinden tot 80 of 90 km/u. “Het weekend wordt bewolkt en regenachtig, zeker in de nacht van zaterdag op zondag en ook zondag in de voormiddag. Met een beetje geluk blijft het tijdens de stoet wel droog”, zegt Deboosere.

De hulpdiensten zijn op alles voorbereid en volgen de situatie op de voet. Want de veiligheid van de carnavalisten staat boven alles, zo luidt het op het stadhuis.

Krakelingenstoet afgelast

In Geraardsbergen, nog geen dertig kilometer van Aalst, is vrijdag wel beslist om de jaarlijkse Krakelingenstoet te schrappen. Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) en cultuurschepen Ann Panis (Open VLD) zeggen dat ze die beslissing “met pijn in het hart” nemen. “We moeten vaststellen dat de weersomstandigheden ertoe leiden dat we de veiligheid zondag niet kunnen garanderen. De veiligheidscel heeft eerder deze week al samengezeten en we hebben gewacht op beter nieuws van het weerfront, maar dat is er niet gekomen. De veiligheid primeert”, klinkt het.