Virton-Beerschot nietig verklaard en wellicht herspeeld door controversieel doelpunt: “Dit is de logica zelve”

De wedstrijd tussen Virton en Beerschot wordt wellicht herspeeld . De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal (GCHBP)heeft beslist de klacht van Beerschot ontvankelijk en gegrond te verklaren. Beerschot heeft dus toch haar gelijk gekregen na het controversiële doelpunt op vrije trap in Virton.

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal (GCHBP) veegt de beslissing van het Bureau Arbitrage Profvoetbal (BAP) van tafel en vraagt om de nietigverklaring van Virton - Beerschot. Dit wil zeggen dat die wedstrijd, die op 1-0 eindigde voor Virton, naar alle waarschijnlijkheid herspeeld zal worden.

Ondervoorzitter en advocaat Walter Damen ging de zaak zelf bepleiten en is tevreden met de uitspraak: “Het is de logica zelve dat deze wedstrijd nietig wordt verklaard. Let wel: dit is de eerste keer ooit in het Belgisch voetbal. Er is geen precedent. In theorie is de enige optie om de wedstrijd te herspelen. Virton zou nog in evocatie kunnen gaan, maar dat betwijfel ik omdat ze in eerste aanleg niet aanwezig waren. We pluizen het verder uit.”

Lees hieronder de beslissing van de Geschillencommissie: