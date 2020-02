Sprinkhanenplaag nog lang niet voorbij: duizenden insecten veranderen zonnige dag in nacht

De sprinkhanenplaag die Oost-Afrika en Zuidwest-Azië teistert, is nog niet voorbij. Miljoenen insecten trekken dagelijks over landbouwvelden, verwoesten gewassen en veroorzaken hongersnood. In Bahrein veranderde een invasie van de sprinkhanen een zonnige dag in nacht, waardoor het verkeer werd lamgelegd. In Pakistan proberen boeren alles om de insecten te verjagen, terwijl in Afrika hongersnood dreigt door de plaag. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties wil dat er snel wordt ingegrepen.