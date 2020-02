Kinderen niet toegelaten op cruises van Richard Branson

De Britse miljardair Richard Branson heeft vrijdag zijn cruisemaatschappij Virgin Voyages gelanceerd, die staat voor luxueuze cruisevakanties waarop kinderen niet welkom zijn. “Ik droom al van een eigen cruisemaatschappij sinds ik ongeveer twintig jaar was”, zei Branson bij de lancering.

De zakenman, die al actief is in het spoorvervoer en de luchtvaart, werkt sinds 2014 aan een cruisetak. Vrijdag stelde hij in de Engelse havenstad Dover de “Scarlet Lady” voor, het eerste van vier cruiseschepen die de zeeën en oceanen zullen bevaren. Het schip, verboden voor minderjarigen, biedt plaats aan 2.770 passagiers en 1.150 bemanningsleden. Het herbergt onder meer 1.330 cabines en 78 suites, restaurants en bars, een wellnesscentrum en een tatoeageshop.

De eerste reis van de “Scarlet Lady”, gebouwd door Fincantieri in Italië, is begin april gepland vanuit Miami, in de Verenigde Staten.

In mei 2021 zal het tweede schip, de “Valiant Lady”, het ruime sop kiezen. De twee andere boten zouden volgen in 2022 en 2023.

Volgens Branson zal Virgin Voyages aandacht hebben voor het milieu. De schepen worden uitgerust met een systeem waarmee de warmte van de motoren wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. Dat zou het brandstofverbruik beperken.

De groep van de 69-jarige Richard Branson is via 35 bedrijven actief op meer dan zestig domeinen, gaande van telecom en media, over muziek tot financiële diensten. Met 69.000 werknemers worden naar eigen zeggen 53 miljoen klanten bediend, goed voor een omzet van 16,6 miljard pond (bijna 20 miljard euro).