Meldingen van Limburg tot West-Vlaanderen, maar ‘ufo’s’ blijken nieuw speelgoed van Elon Musk

Verschillende Vlamingen meenden vrijdagochtend rond 6 uur een reeks ufo’s door de lucht te zien vliegen. Onder meer in Veurne, Heist-op-den-Berg en Vroenhoven zagen mensen “een tiental stervormige lichtpuntjes, die zich in een lijn verplaatsten”. Bij het Belgisch ufo-meldpunt kregen ze al negen meldingen binnen.

“Ik keek naar de sterren en zag plots een nieuwe lijn sterren”, zo meldde iemand uit Zonnebeke. “Ze vlogen in een parabool van het zuidwesten naar het noordoosten. Aangezien het er steeds meer waren, en ze op dezelfde afstand van elkaar bewogen, waren het geen sterren. Het leken vliegtuigen maar zo vlogen hoger dan andere vliegtuigen. Ze hadden ook geen knipperlichten zoals gewone vliegtuigen.”

Satellieten van Musk

Het ufo-meldpunt kan ons geruststellen: het zijn geen marsmannetjes. “Met grote zekerheid kunnen we stellen dat het om Starlink satellieten ging, die gelanceerd werden door het ruimtevaartbedrijf SpaceX”, aldus het meldpunt. Dat bedrijf is handen van Elon Musk, de algemeen directeur van Tesla. “SpaceX is van plan om in totaal 12.000 van dergelijke satellieten in een baan rond de aarde te brengen.”

In mei vorig jaar zorgden een reeks van 60 van die satellieten ook al voor verwarring, onder meer in Nederland.

