“Danira maakte een punt dat niet te weerleggen is: ‘Lieven is Lieven en ik ben ik’”

Perfectie werd niet verwacht. Er struikelde wel eens iemand op televisie over zijn woorden en uitzonderlijk zelfs de orkestbak in. Er werd geen punt van gemaakt. Er werd geen kritiek geuit als iemand zijn tekst vergat. Het was nu eenmaal zo met de televisie in Technicolor. Het wonder der techniek haperde zelf ook wel eens. Als er een verkeerde knop werd ingeduwd of stomweg een kabel uitgetrokken. Dan verscheen het bordje met “Even Geduld”, dat met een alcoholstift leek geschreven en voor een camera werd gehouden. Als er wat fout liep met de programmatie dichtte het Inter­ludium het gat. Dan zweeg de tv voor even en hield ieder zich even in stilte bezig. Ook dat was meegenomen.