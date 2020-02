Moordenaar rugzaktoeriste Grace Millane veroordeeld tot levenslang in “proces van het jaar” in Nieuw-Zeeland

In Auckland in Nieuw-Zeeland is het felbesproken proces rond de dood van Grace Millane eindelijk tot een einde gekomen. De 28-jarige man die de Britse rugzaktoeriste vermoordde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De moeder van het meisje richtte zich nog een laatste keer tot de dader: “Je hebt ons gezin gebroken”, klonk het in een emotioneel videoboodschap.

De Britse Grace Millane vertrok in 2018 op wereldreis nadat ze afstudeerde als marketeer. Ze was toen 21 jaar oud. In november kwam ze aan in Nieuw-Zeeland waar ze niet veel later, in december, op date ging met een toen 26-jarige man. Enkele dagen later werd haar lichaam gevonden in een bos, begraven in een reiskoffer.

Foto: AP

De verdachte, van wie de identiteit wordt geheim gehouden, loog over zijn afspraakje met Grace, maar al snel veranderde hij zijn verhaal nadat op videobeelden te zien was hoe hij de bewuste reiskoffer kocht. Toen klonk het dat jonge vrouw was gestorven tijdens een uit de hand gelopen potje “wurgseks met wederzijdse toestemming”.

Levenslang

De man pleitte dan ook onschuldig tijdens het proces dat begin november in 2019 van start ging in Auckland. De openbare aanklager dacht daar anders over: volgens hem ging het om een bewuste wurging, omdat “het meisje op een bepaald moment het bewustzijn verloren moet hebben, haar lichaam levenloos en slap moet zijn geworden. En toch ging hij door. Als dat geen moord is, moet iemand mij eens uitleggen wat dan wel.”

LEES OOK. Rechtbank geeft Tinderberichten vrij die leidden tot de moord op rugzaktoeriste: “Ik heb nog geen ja gezegd”

De rechter heeft nu geoordeeld dat de man wel degelijk schuldig is aan moord. Hij is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Al kan hij na zeventien jaar vervroegd vrijkomen.

Videoboodschap

De ouders van Grace zijn opgelucht. “We zijn blij met dit oordeel”, aldus vader David Millane, een 61-jarige projectontwikkelaar. “Maar dit zal onze pijn en ons lijden niet verzachten. Grace werd van ons weggerukt op de meest brute manier denkbaar, en onze levens en onze familie worden hierdoor verscheurd.” Ook de moeder had nog enkele laatste woorden voor de dader die in de rechtbank werden afgespeeld. “Je hebt de toekomst van mijn dochter afgepakt en ons beroofd van zoveel herinneringen die we nog moesten maken. Ze stierf alleen in een hotelkamer, bang voor jou”, klonk het in de videoboodschap. Ook haar broer en schoonzus lazen nog een laatste boodschap voor.

Foto: AP