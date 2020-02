Luminus waarschuwt voor nieuwe vorm van oplichting: “Ziet er zeer geloofwaardig uit”

Energieleverancier Luminus waarschuwt voor een valse mail waarin gevraagd wordt een factuur van 75 euro te betalen. De mail ziet er professioneel en echt uit, maar is het dus niet. “De oplichters worden steeds inventiever”, klinkt het bij Luminus.

Zelfs wie alert is voor diverse phishingmails, moest deze week bij de pinken zijn bij de nieuwste fraudepoging. De zogezegde administratiedienst van Luminus contacteerde donderdag meerdere mensen met het nagemaakt, maar realistisch ogend e-mailadres administratie@luminus.be.

In die mail werd de klant verwittigd dat er een voorschotfactuur van 75 euro klaar stond, te betalen binnen de vijf dagen. In de mail stond zelfs het correcte nummer van de klantendienst van Luminus vermeld. Die klantendienst was vrijdag overigens telefonisch niet bereikbaar door werkzaamheden.

Luminus bevestigt het nieuws. “Verschillende mensen kregen de mail donderdag inderdaad binnen. Niet enkel klanten van Luminus, maar ook mensen die geen klant zijn bij ons verwittigden onze klantendienst”, bevestigt woordvoerder Nico De Bie van Luminus. Dat ondernam meteen de nodige maatregelen en liet de site intussen blokkeren.

Oud logo

“De oplichters worden steeds inventiever, maar er zijn wel enkele zaken waaruit bleek dat het om phishing ging”, aldus De Bie. “Zo gebruikten ze ons oud logo, werd de mail verstuurd met een e-mailadres dat niet actief is en staat er geen rekeningnummer op zogezegde factuur. Een Luminus-factuur bevat altijd ons huidige logo en ons IBAN- en BIC-nummer.”

“De URL van de website geeft weg dat het om phishing gaat, maar als je daar niet op let lijkt deze poging inderdaad echt”, aldus Katrien Eggers van Safeonweb, een initiatief van het Belgisch Centrum voor Cybersecurity (CCB). “We raden iedereen aan om dergelijke mails naar verdacht@safeonweb.be te sturen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller we zo’n websites kunnen blokkeren.”

Hier moet u op letten:

- Controleer steeds het volledige e-mailadres van de afzender.

- Controleer het webadres van de site in de navigatiebalk

- Kijk of er een “hangslot” aanwezig is in de navigatiebalk. Dat garandeert uw veiligheid

- Klik nooit door op een smartphone als u niet zeker bent of een e-mail bedrieglijk is

- Betaal niets waar u niet 100% zeker over bent

Dit moet u doen:

- Antwoord nooit op valse mails of sms’en en stuur ze niet door

- Vul geen persoonlijke gegevens in

- Druk niet op links of open geen bijlages

- Verwijder de mail zo snel mogelijk

- Als u toch betaald hebt: verwittig zo snel mogelijk uw bank en blokkeer uw rekening.