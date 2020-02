Opnieuw twee doden in Iran door coronavirus, ook eerste geval in Libanon

In Iran zijn nog eens twee mensen die met het coronavirus besmet waren, overleden. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. In het land zijn nu al vier mensen bezweken aan het virus. De voorbije dagen zijn in Iran in totaal dertien nieuwe gevallen bevestigd, van wie er twee dus zijn overleden. In Libanon is vrijdag het eerste geval bevestigd, zegt minister van Gezondheid Hamed Hassan. Het gaat om een vrouw die positief testte na haar terugkeer uit Iran. De vrouw verblijft in quarantaine.

Woensdag werd al het overlijden van twee patiënten gemeld, allebei oudere mannen die zich met ademhalingsproblemen in een ziekenhuis in Qom hadden gemeld. Volgens de autoriteiten was geen van de twee onlangs het land uitgereisd. Ze waren ook niet in contact gekomen met Chinese toeristen. Na de overlijdens hadden de autoriteiten in Qom een aantal voorzorgsmaatregelen afgekondigd.

Van de dertien nieuwe gevallen komen er zeven uit Qom. De zes anderen testten positief in Teheran en Gilan, in het noorden van het land, maar allen zijn ze afkomstig uit Qom of verbleven ze onlangs nog in die stad. Ook de vrouw in Libanon was in Qom geweest.

De Iraanse media proberen de bevolking gerust te stellen, maar toch groeit de onzekerheid. Tijdens de verkiezingen van vandaag/vrijdag dragen veel kiezers en waarnemers mondmaskers.

Buurland Irak heeft intussen bekendgemaakt dat Iraniërs “tot nader order” het land niet meer binnen mogen, en dat de Irakezen niet meer naar Iran mogen reizen.

Het coronavirus heeft intussen al 2.233 mensenlevens geëist in China (Hongkong en Macau niet meegerekend). Elders in de wereld gaat het om 13 doden, in 25 landen zijn bevestigde gevallen.