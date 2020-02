Vrouw zegt Telenet dat ze eelt krijgt van te oude afstandsbediening en krijgt opvallend cadeautje

Mieke Van Der Auwera uit Noorderwijk (Herentals) is in de wolken. Nadat ze de klantendienst van Telenet gemeld had dat ze eelt kreeg door te duwen op haar oude digibox en afstandsbediening, stuurde die haar een opvallend geschenkje toe. Een extraatje, want de telecomoperator had haar al een nieuwe digibox en afstandsbediening gegeven.