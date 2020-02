NAVO-baas weerlegt visie Macron op Europese nucleaire samenwerking

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, weerlegt de Franse oproep voor meer Europese samenwerking op het vlak van nucleaire afschrikking. “We hebben al een nucleaire afschrikking in Europa, die van de NAVO”, zei Stoltenberg vrijdag in een interview met het Duitse magazine Der Spiegel. Hij nodigde Frankrijk uit om zich bij de Nucleaire Planningsgroep van de NAVO te voegen, een stap die Parijs tot dusver weigerde te zetten.

“Als de Fransen hun mening willen veranderen, zijn ze altijd welkom”, aldus Stoltenberg.

De Verenigde Staten en Rusland moderniseren momenteel hun kernwapens. Volgens de NAVO-baas kunnen nieuwe mobiele Russische raketten vanwege de extreem korte waarschuwingstijd “de drempel voor het gebruik van kernwapens” verlagen en “het risico op misverstanden” verhogen. De NAVO zal zich aan die nieuwe omstandigheden aanpassen, klinkt het, maar geen nieuwe kernwapens in Europa inzetten.

Stoltenberg eiste opnieuw meer defensie-uitgaven van de NAVO-landen, een pleidooi dat de Amerikaanse president Donald Trump telkens weer herhaalt. De NAVO-baas weerlegde echter het verwijt de spreekbuis van Trump te zijn. De NAVO-landen gingen in 2014 immers zelf akkoord met een verhoging van de defensie-uitgaven tot 2 procent van het bbp tegen 2024.

Eerder deze maand stelde de Franse president Emmanuel Macron een “strategische dialoog” voor aan de Europese partners, over de rol die de Franse nucleaire macht zou kunnen spelen in de collectieve veiligheid. Hij zei ook dat de partnerlanden kunnen meedoen aan de oefeningen van de Franse nucleaire afschrikkingsmacht. Tegelijkertijd sloot hij uit dat Frankrijk zijn kernwapens onder NAVO-controle zou plaatsen of zich bij de Nucleaire Planningsgroep van de verdragsorganisatie zou voegen.

Macron pleit voor meer Europese autonomie bij defensie. Vorige week op de Veiligheidsconferentie in München zei hij nog dat de NAVO en een “Europa van defensie” twee peilers zijn van de Europese collectieve veiligheid. Sinds de brexit is Frankrijk de enige kernmacht in de Europese Unie.

De Franse president veroorzaakte controverse en introspectie bij de NAVO eind vorig jaar, toen hij sprak over de “hersendood” van de alliantie. Hij is van mening dat Europa de eigen defensiecapaciteiten moet uitbouwen, om zo ook de afhankelijkheid van de Verenigde Staten af te bouwen.