Camembert uit de rekken gehaald wegens listeria

Twee camembertproducten worden teruggeroepen omdat de kaas mogelijk besmet is met de bacterie listeria monocytogenes. De kazen zijn onder meer verkocht door supermarktketen Jumbo, zo meldt het federaal voedselagentschap (FAVV) vrijdag.

De kazen worden uit de verkoop gehaald na een melding via het RASFF, het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders. Het FAVV vraagt om deze producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt.

Het gaat enerzijds om ‘Camembert affiné au Calvados’ van 1 kilogram en minimale houdsbaarheidsdatum van 25/02/2020. het product was bij verschillende supermarkten en voedingswinkels in België in verkoop van 28 januari tot 19 februari.

Ook de ‘Camembert Calvados 125 g JUMBO’ met minimale houdbaarheidsdatum 25/02/2020 en 29/02/2020 gaat uit de handel. Supermarkten van keten Jumbo verkochten de kaas van 28 januari tot 19 februari. Ook in Nederland is dit product teruggeroepen.

Consumenten die bijkomende informatie willen, kunnen het FAVV contacteren via 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.