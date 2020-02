De man die Vlaanderen op zondag meubelen leerde kopen: Denis Heylen van Meubelen Heylen gaat met pensioen

Kortenberg / Peer -

Hij forceerde de zondagsopening, liet Wendy van Wanten en Jacques Vermeire trouwen en pakte onlangs uit met een parking speciaal voor de Facebook-vrienden. Alles om de klanten naar Meubelen Heylen in Peer en Kortenberg te krijgen. Maar nu is stichter Denis Heylen 77 en gaat hij met pensioen. “Hoe ik een koper van een kijker onderscheidde? De koper blijft bij het binnenkomen even staan.”