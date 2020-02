“Je hebt overal vrienden”: al klein fortuin opgehaald om gepeste Quaden (9) te steunen

De video van Quaden Bayles, een 9-jarig jongetje met dwerggroei dat gepest wordt, heeft intussen ook de grootste sterren bereikt. Verschillende beroemdheden laten weten dat ze voor het jongetje in de bres springen en geld willen doneren.

De Australische Yarraka Bayles filmde afgelopen week hoe haar zoontje Quaden tot wanhoop wordt gedreven omdat hij dagelijks gepest wordt. Het jongetje krijgt het al jaren hard te verduren door zijn kleine gestalte. Op school, op het speelplein en zelfs online: overal wordt hij uitgelachen. Zijn moeder werd er stilaan radeloos van en besloot om de beelden op het internet te gooien in een ultieme poging de pesterijen te stoppen. In een mum van tijd ging de video viraal. De boodschap van het jongetje gaat dan ook door merg en been: “Ik wil sterven, nu meteen”, huilt Quaden. “Geef me een touw, ik ga zelfmoord plegen.” Harde taal voor een kleine jongen.

“Je hebt vrienden”

De video liet niemand onberoerd en ook ’s werelds grootste sterren reageren intussen op de pesterijen. Zo stuurde Hugh Jackman een videoboodschap naar zijn landgenoot. “Quaden, je bent sterker dan je denkt, maat. Wat er ook gebeurt, ik ben je vriend. Laat iedereen aardig zijn voor elkaar. Pesten is niet oké. Punt. Het leven is al moeilijk genoeg. Laten we onszelf eraan herinneren dat iedereen wel met iets worstelt, dus wees gewoon aardig.”

Ook acteur Jeffrey Dean Morgan reageerde. “Je hebt me nog niet ontmoet, maar misschien kunnen we daar verandering in brengen. Misschien dat je moeder me een bericht kan sturen. Je hebt genoeg vrienden over de hele wereld die je nog niet hebt ontmoet. We zijn er en staan achter je.”

Disneyland

Acteur Jon Bernthal prijst de jongen. “Je hebt ons geïnspireerd en bij ons thuis ben je een held.” Ook actrice Alyssa Milano deelde de video van Quaden. “Laten we deze jongen liefde en waardering sturen.”

Komiek Brad Williams, die zelf dwerggroei heeft, startte een crowdfundingsactie om Quaden met zijn moeder naar Disneyland te sturen. Inmiddels is er meer dan 280.000 dollar, omgerekend zo’n 260.000 euro, opgehaald. Dat is uiteraard meer dan voldoende om de vluchten, tickets voor het pretpark, eten, drinken en hotelverblijf te betalen. Het resterende bedrag gaat naar goede doelen die zich inzetten voor pesten en ander geweld.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Zijn moeder bedankt intussen iedereen voor de “overweldigende uitingen van liefde en steun, van zo veel mensen van over de hele wereld”.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.