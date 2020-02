En niet alleen voor Ben Weyts: waarom een chique auto nog altijd het ultieme statussymbool is

Hij zou met een Toyota kunnen rijden, maar geef Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) maar een BMW onder de billen. Een auto met enige “standing” alsjeblieft, want een minister kan zich toch niet verplaatsen in een rammelbak? Weyts’ uitspraken in het parlement lokken felle reacties uit, maar ze tonen ook hoe een chique auto voor veel mensen nog steeds het ultieme statussymbool is. Al staat een generatie jongeren klaar om koning auto van zijn troon te stoten.