Italië plaatst 250 mensen in quarantaine uit vrees voor coronavirus

In het noorden van Italië worden vrijdag ongeveer 250 mensen in quarantaine geplaatst in een poging om een nieuwe uitbraak van het virus Covid-19 onder controle te krijgen. Daarnaast worden ook de publieke plaatsen afgesloten in de gemeente Codogno, zowat 60 kilometer ten zuidoosten van Milaan.

De maatregelen komen er nadat er in Codogno zes besmettingen met het nieuwe coronavirus waren vastgesteld. Ongeveer 250 mensen worden er nu in isolatie geplaatst en getest op het virus, zegt Giulio Gallera, de gezondheidscommissaris voor de regio Lombardije.

De inwoners van de gemeenten Codogno, Castiglione d’Adda en Casalpusterlengo - in totaal meer dan 35.000 mensen - krijgen de raad binnen te blijven. Bovendien worden in Codogno ook publieke plaatsen, zoals scholen, winkels, cafés en sportzalen voor twee tot vijf dagen afgesloten.

Een 38-jarige Italiaanse man uit Codogno was woensdagavond in het ziekenhuis opgenomen, maar bij gebrek aan onmiddellijke link met China werd zijn ziekte aanvankelijk niet in verband gebracht met het coronavirus. Pas nadat zijn gezondheidstoestand verslechterde en de man op intensieve zorg werd opgenomen, deelde zijn vrouw mee dat een van zijn vrienden onlangs in China geweest was. De vrouw, die acht maanden zwanger is, testte vervolgens eveneens positief op het coronavirus.

De man die een bezoek aan China had gebracht, testte negatief, maar wordt wel in het ziekenhuis gehouden voor bijkomende tests. Hij heeft nooit symptomen vertoond. Als hij het virus inderdaad heeft opgelopen, dan is het mogelijk dat de infectie intussen weer voorbij is, zo zeggen de Italiaanse gezondheidsdiensten.

Onder meer collega’s en familieleden van de 38-jarige man worden afgezonderd van de buitenwereld. Ook de artsen en verpleegkundigen die in het ziekenhuis met hem in contact kwamen, worden in quarantaine geplaatst.