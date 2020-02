Hij was wereldnieuws omdat hij een gesluierde werkneemster niet wilde ontslaan, nu strijdt Rik Remmery tegen kinderbesnijdenis

“Wie de oren van zijn hond bijknipt, krijgt 3.000 euro boete. Wie het piemeltje van zijn zoontje laat knippen, krijgt de kosten terugbetaald.” Rik Remmery (67) zegt het met tranen in de ogen. Vijftien jaar geleden was hij wereldnieuws in Vlaanderen. Toen kreeg hij dreigbrieven en kogels in de bus, omdat hij de gesluierde werkneemster Naïma niet wilde ontslaan in zijn delicatessenzaak. Vandaag is Rik Remmery de donquichote tegen kinderbesnijdenis. “Iemand moet opstaan en voor dat kinderrecht strijden.”