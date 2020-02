Met drank op, door het rood of in het donker zonder verlichting: de Vlaming fietst veel te onveilig

Meer dan de helft van de Vlamingen fietst af en toe na het drinken van alcohol, een kwart negeert wel eens een rood licht of rijdt in het donker rond zonder verlichting. De fiets wint aan populariteit in Vlaanderen, maar we fietsen vaak ook onveilig, zo blijkt uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van verkeersinstituut Vias.