AA Gent-spits Laurent Depoitre baalt na onnodige nederlaag op bezoek bij Dzeko en co: “En toch maken we nog veel kans om door te stoten”

Laurent Depoitre reisde woensdag mee af naar Rome. De Gentse medische staf realiseerde een heus mirakeltje en stoomde de 31-jarige aanvaller klaar voor AS Roma. ‘Lolo’ verscheen zelfs aan de aftrap en bezorgde het centrale duo Smalling-Fazio negentig minuten lang een bijzonder lastige avond. Het ontbrak evenwel aan dat tikkeltje geluk in de afwerking. Zondag speelt AA Gent tegen STVV. Met of zonder Depoitre: dat moet nog blijken.