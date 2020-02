Jury verdeeld over zwaarste aanklachten tijdens proces van Harvey Weinstein

De jury in het proces van Harvey Weinstein lijkt het niet eens te worden over de twee zwaarste aanklachten tegen hem. De juryleden hebben de rechter gevraagd of ze hier verdeeld over mogen blijven.

Over de drie andere aanklachten waar Weinstein voor terechtstaat, is de jury het wel eens. Het gaat daarbij onder meer om verkrachting. Als hij daarvoor wordt veroordeeld kan de gevallen filmproducent een celstraf krijgen van maximaal 25 jaar. Veroordeling voor de twee zwaarste aanklachten zou levenslang kunnen betekenen.

De jury is vrijdag aan zijn vierde dag bezig om te oordelen of Weinstein schuldig is of niet.

Rechter James Burke vroeg de juryleden om hun beraad voort te zetten. De aanklagers hadden gezegd dat ze geen “gedeeltelijk verdict” zullen aanvaarden, aldus het magazine Hollywoord Reporter.

De 67-jarige Weinstein zou zijn macht als producent in Hollywood hebben misbruikt om meer dan honderd vrouwen binnen de filmwereld seksueel te misbruiken. Dat deed hij volgens de aanklager als “een roofdier”.