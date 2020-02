55-plussers en Unia niet te spreken over winkelkortingen via apps: “Sociale discriminatie”

Gelijkekansenorganisatie Unia en 55-plusvereniging OKRA zijn niet te spreken over supermarkten die exclusieve kortingen aanbieden aan klanten die hun app downloaden. “Dit is discriminatie van digibeten, onder wie veel 80-plussers.”

“Tot 10 euro korting per week? Alleen met de Lidl Plus-app.”Met die boodschap pakken de Lidl-supermarkten uit. De keten gebruikt sinds anderhalve week een digitale klantenkaart in de vorm van een app. Wie de app installeert op de smartphone krijgt diverse voordelen, zoals digitale kortingsbonnen en kraskaarten. Tien dagen na de lancering telt de app bijna 300.000 gebruikers. Maar belangrijk: klanten zonder de app krijgen de voordelen niet.

Lidl is niet de enige supermarkt met exclusieve aanbiedingen voor app-gebruikers. Ook Carrefour doet dat met twee exclusieve promoties per week. Voor de winkelketens betekent zo’n app dan ook een potentiële schat aan informatie (zie kader).

Digitale kloof

Iedereen tevreden? Helemaal niet, want klanten zonder smartphone of kennis van apps voelen zich benadeeld. OKRA, vereniging voor 55-plussers, noemt het “een nieuwe vorm van sociale discriminatie”. “Bij OKRA ondervinden we dat steeds meer digibeten zich sociaal uitgesloten voelen. En nu worden ze ook nog eens financieel benadeeld. De wetgever zou daar veel meer aandacht aan moeten besteden”, zegt Johan Truyers, adjunct algemeen directeur. Vooral ouderen zijn de dupe. “In de officiële statistieken zien we dat bijna een derde van de groep tussen 55 en 74 jaar nog nooit internet gebruikt heeft.”

LEES OOK. Colruyt wil af van extreme koopjesjagers: nog maar vijf kortingsbonnen per product (+)

Ook gelijkekansenorganisatie Unia heeft bedenkingen. “We hebben al een melding gekregen over de Lidl Plus-app”, zegt directeur Els Keytsman. “Eerder zagen we al hoe banken hun tarieven optrekken voor wie niet digitaal wil gaan. Kwetsbare groepen dreigen daardoor achterop te raken. Een supermarktketen zou de kortingen ook gewoon aan iedereen kunnen aanbieden.”

Begrip

“We hebben alle begrip voor de reactie van ontevreden klanten”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. “Maar we hebben gekozen voor een digitale en duurzame oplossing op lange termijn. Naast de extra voordelen via de app, blijven we natuurlijk in de eerste plaats inzetten op grote kortingen in de winkel.” Carrefour sluit zich daarbij aan. “Wie de app niet installeert, heeft inderdaad geen toegang tot de exclusieve deals in de app, maar alle andere promoties zijn wel voor iedereen beschikbaar”, klinkt het daar.