CLUBNIEUWS. Defensieve zorgen voor Dury, Badibanga weer in kern Waasland-Beveren

Met nog vier speeldagen te gaan blijft het spannend in de Jupiler Pro League. Een overzicht van het belangrijkste clubnieuws.

Huldiging Jonckheere voor tweehonderdste wedstrijd

Akpala (adductor) en Vandendriessche (rug) blijven onbeschikbaar. Zij revalideren verder. Ook Sagna viel geblesseerd uit. Van Wijk selecteerde negentien namen voor de belangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem. Zaterdagavond valt er nog één iemand af. Michiel Jonckheere speelde vorige week tegen KV Kortrijk zijn tweehonderdste wedstrijd voor KV Oostende en wordt voor de aftrap gehuldigd. Frederik Geldhof is de scheidsrechter van dienst en wordt geholpen door assistenten Yves De Neve en Tom Vanpoucke. Wesli De Cremer is de VAR. (jve)

Defensieve zorgen voor Dury

Francky Dury mist voor de verplaatsing naar KV Oostende heel wat defensieve pionnen. Ewoud Pletinckx (hamstring) revalideert nog. Olivier Deschacht en Gideon Mensah zitten een dag schorsing nadat ze vorig weekend tegen Moeskroen een vijfde gele kaart kregen. Ook Ibrahima Seck (adductor) en Sammy Bossut (elleboog) zijn niet fit. “We moeten erdoor”, zo zei Dury. Tot slot onderging de Noor Henrik Bjordal een operatie aan de voet in zijn thuisland. (jcs)

Braziliaanse doelman Warleson mee op afzondering

Het zal Cercle vandaag niet aan steun ontbreken in Moeskroen. Er reizen tweeduizend fans mee. 1.225 fans kregen een gratis ticket van Cercle, de anderen kochten online tickets in de Moeskroen-vakken. Cercle overnachtte in een Deerlijks hotel, zonder derde doelman Hassen, die ziek was en in de selectie vervangen wordt door de onlangs aangetrokken Braziliaan Warleson, die meetrok op afzondering. Panzo (knie) en Foster (enkel) zijn out. Dabila keert terug uit schorsing. Hazard en Gory waren afgelopen week ziekjes en geblesseerd, maar blijken toch voldoende fit. (kv)

Beloften verliezen oefenmatch van Man U

Donderdag speelden de beloften van Club Brugge en hun leeftijdsgenoten van Manchester United een oefenwedstrijd in het Belfius Basecamp. De jonkies van Club gingen met 0-2 de boot in. Voor de rust domineerde Club, maar scoren lukte niet. Na een aantal wissels tijdens de rust nam Manchester de bovenhand. Op het uur konden de Engelsen de openingstreffer scoren (0-1) na een afleggertje, vlak voor tijd volgde de 0-2 na een counter. Club speelde met Lammens, Van Bost, Fuakala (45’ De Buyser), Vervaque (45’ Audoor), Ochieng Wilkims (45’ Sandra), Blomme (45’ Hautekiet), Mwenda, Asoma, Engels, Baeten (45’ Hallaert), Appiah (45’ Van Raefelghem). (jve)

Balette met speciale boodschap voor Dzeko

Opvallend tafereel na het laatste fluitsignaal in Stadio Olimpico: assistent-coach Peter Balette spoedde zich in de richting van Edin Dzeko, de bijzonder ervaren aanvaller van AS Roma. Geen toeval, zo bleek. “Danijel Milicevic had me gevraagd om zijn groetjes over te maken aan Edin”, glimlachte Balette. Maar toch bleek ook bij de Limburger de ontgoocheling diep te zitten. “Dit is een zeer zure nederlaag. Maar ik zie zeker nog mogelijkheden en acht ons allerminst kansloos. Het zal volgende donderdag opnieuw stormen in de Ghelamco Arena. We hebben al vaker bewezen dat we met de steun van ons eigen publiek – onze meegereisde fans hebben ons trouwens formidabel aangemoedigd – tot grootse zaken in staat zijn.” (ssg)

Badibanga wel in de kern, Piotrowski niet

Trainer Arnauld Mercier heeft Beni Badibanga na een weekje tribune opnieuw opgenomen in zijn selectie. Heeft hij het signaal van de coach begrepen of heeft die door de schorsing van Thomas Agyepong flankaanvallers tekort? Ook Valtteri Moren maakt weer deel uit van de selectie. Opvallend: Jakub Piotrowski ontbreekt. De enige wintertransfer van de Waaslanders was vrijdagmiddag onwel geworden op training. (whb)

Kaya mikt op STVV

Voor Kaya komt de partij tegen Waasland-Beveren zoals verwacht te vroeg. Of hij aanstaande vrijdag de verplaatsing naar Sint-Truiden haalt, valt af te wachten. Na een extra controle bij de specialist zou het toch niet om een scheurtje in het kapsel van de rechterenkel gaan. De Mechelse aanvoerder kreeg donderdag wel een cortisonespuit en moet nog enkele dagen rusten. Lemoine wisselt na zijn adductorenproblemen groepstrainingen af met individueel werk en trainingen met de beloften. Door zijn lange inactiviteit ontbreekt hij voorlopig nog basisconditie om zijn rentree te maken. De Bie (lies) sluit komende week weer aan. (dige)

Bodart: “Ons ware gelaat tonen”

Standard kan zaterdagavond revanche nemen voor de bekeruitschakeling van eerder dit seizoen. “We willen laten zien wie we zijn”, zegt doelman Arnaud Bodart. Van een negatieve teneur is na het gelijkspel tegen Club Brugge (1-1) en de winst op RC Genk (1-3) geen sprake meer. “We komen uit twee matchen waarin we ons werk gedaan hebben”, begint Bodart. “De ploeg voelt zich goed op dit moment. Nu willen we op deze weg verdergaan. Defensief staat het weer goed. De emoties die ik na de match van Genk bij ons zag, deden me plezier. We zijn een hecht collectief. We waren klaar om samen naar de oorlog te gaan. Dat moeten we morgen nog eens doen door drie punten te halen.” (bfa)