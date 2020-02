‘Nanotale’ wint Belgian Game Award

In Kortrijk Xpo zijn vrijdagavond in het kader van de gamebeurs 1up de Belgian Game Awards uitgereikt. Die uitreiking vindt voor de tweede keer plaats en bekroont games van eigen bodem. ‘Nanotale’ ging met de hoofdprijs lopen, die van beste game. Onder meer de Vlaamse en Franstalige minister van Media, Benjamin Dalle en Bénédicte Linard, woonden de uitreiking bij.

Met de Belgian Game Awards willen de organisatoren de game-industrie in België belichten. In totaal 49 games van eigen bodem maakten kans op een Award in dertien categorieën. Soe Nsuki presenteerde de show.

De hoofdprijs ging naar ‘Nanotale’ van de Naamse gamestudio Fishing Cactus. Hoewel de game nog niet in zijn totaliteit gereleasd is, slaagde die er toch in om de meeste jurystemmen binnen te halen. De beste mobiele game was de puzzlegame ‘Blue’ van Aalterse solo-ontwikkelaar Bart Bonte. Er ging ook een Award naar Best Narative. Die was voor ‘Journey for Elysium’ met een verhaal dat geïnspireerd is door Griekse mythologie. De atmosferische horrorgame ‘No players online’ van Adam Pype en Viktor Kraus won de award voor ‘Student game of the year’.

Daarnaast werd ook een publieksprijs georganiseerd door Game mania. Mensen konden stemmen via een Facebook poll en daarbij kwam ‘Brukel’ als winnaar uit de bus. De winnaar van vorig jaar Swen Vincke met zijn game ‘Divinity: original sin 2’ mocht dit jaar de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. De gamebeurs zelf loopt nog tot en met zondag.