Real Madrid liet Eden Hazard hard revalideren in de fitness zodat hij niet opnieuw zou verdikken

Eden Hazard, die vorig weekend zijn comeback maakte na een enkelblessure, is volgens Real Madrid topfit. De club liet hem tijdens zijn revalidatie veel werken in de fitness om zijn gewicht te behouden. Die kilo’s te veel die de Rode Duivel had in het begin van het seizoen zijn ze duidelijk nog niet vergeten.

Eden Hazard wordt dit weekend tegen Levante in de basis verwacht. De ster van Real Madrid maakte vorige week zijn comeback na zijn enkelblessure en werd na 73 minuten vervangen. “Maar ik had heel de match kunnen spelen”, aldus Hazard.

Zaterdagavond start de Rode Duivel zo goed als zeker opnieuw in de basis in de uitwedstrijd bij Levante. Ideaal om competitie op te doen voor de heenmatch van de 1/8ste finales in de Champions League, woensdag tegen Manchester City. “Eden is topfit”, aldus coach Zinédine Zidane.

Bij Real zijn ze heel tevreden over hoe Hazard zijn revalidatie heeft aangepakt. De eerste weken zat hij voortdurend in de gym om zijn competitiegewicht te behouden. Hazard kwam deze zomer na zijn vakantie met overgewicht toe bij Real en dat leverde hem naast veel kritiek ook een blessure op.

Real Madrid wou Hazard, die zich op 26 november blesseerde in de Champions League na een tackle van Thomas Meunier, ook niet te snel brengen. De Koninklijke rekent op hun goudhaantje in de laatste fase van het seizoen, als de prijzen worden uitgedeeld. En die begint volgende week tegen Kevin de Bruyne en co.