Ex-speler van Club Brugge eerste Belg ooit in selectie van Juventus

Daouda Peeters zit in de selectie van Juventus voor de wedstrijd tegen SPAL. De 21-jarige ex-speler van Club Brugge is de eerste Belg ooit die dat verwezenlijkt.

Daouda Peeters, onthoud die naam. 21 is de Belg met roots uit Guinee. De middenvelder traint al een tijdje mee met de A-kern van Juventus maar speelde dit seizoen mee met de U23 van de Oude Dame, in de derde klasse. Maar kijk: Peeters is nu opgeroepen voor het eerste elftal en maakt kans op zijn debuut zaterdag in de uitwedstrijd bij SPAL. Peeters speelde in de jeugd bij Lierse en Club Brugge. Anderhalf jaar geleden werd hij bij Club weggeplukt door Sampdoria, waarna hij vorig jaar naar Juventus trok.

Peeters is ook jeugdinternational bij de Rode Duivels.

.