Niet mis te verstane boodschap passeert voorbij Buckingham Palace

Voor de indrukwekkende poort van Buckingham Palace reed deze opvallende bus met een boodschap aan prins Andrew: beantwoord vragen van de FBI in het onderzoek naar Jeffrey Epstein, die ervan werd beschuldigd minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Het was de Amerikaanse advocate Gloria Allred die de stunt bedacht. Zij vertegenwoordigt enkele slachtoffers van Epstein en wil dat de Britse prins aan de onderzoekers vertelt wat hij heeft gezien toen hij tijd doorbracht met de inmiddels in zijn cel overleden miljardair. “Mijn cliënten verdienen de waarheid. En die zal er niet zijn tenzij prins Andrew stopt met zich te verstoppen voor de FBI en het publiek. Prins Andrew, doe het juiste en stop met de queen (zijn moeder, nvdr.) en je kinderen te beschamen.” In de nasleep van het schandaal – vooral door Andrews beschadigende interview aan BBC – legde de prins zijn openbare en koninklijke functies neer. (sir)