Vrijspraak voor neurochirurg die kleine kompressen achterliet bij ingreep om hersentumor te verwijderen

Een neurochirurg is vrijgesproken voor een ingreep waarbij hij kleine kompressen had achtergelaten in het hoofd van een patiënte. Dat meldt de Artsenkrant. Bij een tweede ingreep, waarbij de kompressen werden weggehaald, werd allicht een bloedvat geraakt waardoor de patiënte blijvend verlamd is.

De eerste ingreep, die in december 2006 plaatsvond in een Oost-Vlaams ziekenhuis, was bedoeld om een hersenvliestumor te verwijderen bij een 40-jarige vrouw. Nadien bleken er twee cottonoïden (kompressen die onder meer worden gebruikt om bloed te stelpen) achtergebleven te zijn in het hoofd van de vrouw. In januari 2007 volgde een tweede ingreep om de kompressen en resterend tumorweefsel te verwijderen. Daarbij werd allicht een bloedvat geraakt, waardoor de patiënte blijvend verlamd raakte en ook cognitieve stoornissen opliep.

De verzekeraar van de arts betwistte de fout van de arts, waarop de patiënte en haar ziekenfonds besloten om een proces aan te spannen. Een college van deskundigen oordeelde dat er geen sprake was van een medische fout, maar de Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde in 2015 dat er wel sprake was van aansprakelijkheid. Twee jaar later werd dat vonnis echter ongedaan gemaakt door het hof van beroep.

“Die kompressen zijn erg klein en bij geen enkele ingreep wordt geteld hoeveel er gebruikt zijn. De tweede ingreep diende ook niet alleen om de kompressen weg te halen, waardoor er geen causaal verband is tussen de schade en de achtergebleven kompressen”, klonk het. Het Hof van Cassatie heeft zich nu onbevoegd verklaard in de materie, waardoor de arts definitief is vrijgesproken. “Mijn cliënt is opgelucht nu de hele zaak voorbij is”, zegt professor Thierry Vansweevelt (UAntwerpen), die de neurochirurg juridisch bijstond. (mtm)