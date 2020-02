Eerst sober maal, dan goochelen met miljarden

Een niet zo alledaags beeld uit de coulissen van de Europese top in Brussel circuleerde gisteren op Twitter. De foto, genomen door de woordvoerder van premier Sophie Wilmès (MR), toont de eerste minister aan tafel met Duits bondskanselier Angela Merkel, Frans president Emmanuel Macron, Luxemburgs premier Xavier Bettel en de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte. We zien geen vijfgangenmenu, maar een relatief sober maal dat eerder doet denken aan een bedrijfsrestaurant. De staatshoofden zaten samen terwijl Europees president Charles Michel een akkoord probeerde te vinden over de meerjarenbegroting, eerst via bilaterale gesprekken, later op de avond ook met de 27 regeringsleiders samen. Er kwam echter geen akkoord uit de bus.(mvdr)