Vlaamse regering schrapt retroactieve uitbetaling kinderbijslag aan vluchtelingen

De retroactieve uitbetaling van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, aan erkende vluchtelingen is geschrapt. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag bekendgemaakt. De maatregel was al voorzien in het regeerakkoord, maar kreeg nu groen licht van de Vlaamse regering. Die beslissing levert een besparing van 1 miljoen euro op.

Erkende vluchtelingen zullen voortaan geen retroactieve kinderbijslag meer krijgen voor de periode van hun asielprocedure, aangezien ze dan al hulp kregen. Ze zullen pas recht hebben op het Groeipakket vanaf de datum waarop de beslissing tot erkenning als vluchteling is genomen, en dus niet langer vanaf de datum van aanvraag.

Minister-president Jan Jambon veroorzaakte eind vorig jaar een mediastorm door te zeggen dat hij weet had van een familie van asielzoekers die na haar regularisatie zo veel achterstallige kinderbijslag kreeg dat ze er meteen een huis van kon kopen.(mvdr)