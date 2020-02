Open VLD wil af van gemeentelijke “pestbelastingen” op ondernemers

De Vlaamse steden en gemeenten innen jaarlijks nog steeds voor meer dan 200 miljoen euro eigen bedrijfsbelastingen, zoals belasting op drijfkracht of vermakelijkheden. Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) roept de gemeenten op om orde te scheppen in die “wildgroei” aan belastingen. “De pestbelastingen moeten verdwijnen”, zegt hij.

Gemeenten en steden belasten ondernemingen op twee manieren: via opcentiemen op Vlaamse belastingen als de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting en via autonome lokale belastingen, waar ze dus zelf over beslissen.

Die eigen belastingen liggen voor Open VLD nog altijd er hoog. “Voor lokale besturen zijn deze een relatief makkelijke en zekere bron van inkomsten. Ondernemingen, en vooral de kleinere, hebben immers weinig marge om ze te ontwijken. Tenzij ze hun activiteiten stopzetten”, zegt Vande Reyde. “Er is in de loop der jaren een wildgroei ontstaan. Veel van die belastingen zijn echt niet meer van deze tijd. Wat te denken van belastingen op drijfkracht, ‘vermakelijkheden’ en zelfs steenbakkerijen, die anno 2020 nog steeds voorkomen in Vlaanderen? Geen wonder dat ze door ondernemers ook wel eens ‘pestbelastingen’ genoemd worden”.

Volgens Vande Reyde is het tijd om orde te scheppen in de grote brij aan lokale ondernemersbelastingen. Lokale besturen zouden in een ideaal scenario moeten komen tot slechts één algemene bedrijfsbelasting, die uniform, transparant en eerlijk is. “Je kan anno 2020 toch echt geen belasting op drijfkracht meer goedpraten? In veel gemeenten bestaat er trouwens een algemene bedrijfsbelasting, maar blijven daarnaast een reeks aan andere ondernemersbelastingen gewoon bestaan. Dat is te gek voor woorden. Als je het met de personenbelasting zou vergelijken, is het alsof je mensen naast een algemene belasting op arbeid ook nog eens zou taxeren op ademhaling en stappenaantal”.

De Open VLD’er zegt dat de Vlaamse regering extra middelen heeft uitgetrokken voor de lokale besturen. “In ruil voor al deze extra middelen, is het niet meer dan fair dat de lokale besturen de eigen belastingen laten dalen. Hun lokale ondernemers zorgen voor groei en werkgelegenheid. De pestbelastingen moeten verdwijnen”, besluit Vande Reyde.