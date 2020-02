Drie Limburgers blind aan één oog na mislukte operatie in UZ Leuven

Het parket van Leuven voert een onderzoek naar drie Limburgers die in 2017 aan één oog blind raakten na een routineoperatie in het UZ Leuven. De drie slachtoffers dienden een klacht in tegen het UZ Leuven en de behandelende arts voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Dat meldt Het Belang van Limburg zaterdag.