Bart De Wever haalt snoeihard uit naar Paul Magnette: “Hij speelt een grote rol in de afbraak van België”

N-VA -voorzitter Bart De Wever heeft naar eigen zeggen vooral ‘gezwegen en gezweet’ sinds de verkiezingen van 26 mei, maar sinds de ‘j’en ai marre’ van PS-voorzitter Paul Magnette spreekt hij vrijuit. In een interview met Het Laatste Nieuws haalt hij snoeihard uit naar de PS-voorzitter. Hij verwijt hem een hand te hebben in “de afbraak van België”. En ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten kan rekenen op stevige kritiek.

“Hoe Magnette Geens heeft afgeknald, is van een brutaliteit die ik nooit heb meegemaakt”, zegt de N-VA-voorzitter in Het Laatste Nieuws. “Hij heeft Geens, ons en eigenlijk heel Vlaanderen tot op het bot vernederd.” Het belgicisme van Magnette noemt De Wever slechts een façade. “België kan hem (Magnette, nvdr.) geen barst schelen.” Meer nog: door elke coalitie met N-VA de grond in te boren en door te duwen voor een ‘linkse’ Vivaldi-coalitie met een Vlaamse minderheid, graaft Magnette zelf het graf van België, aldus De Wever.

De Wever herhaalt zijn pleidooi voor het confederalisme. “Dit land is op. (...) Magnette schuift de grote renovatie van België zo ver mogelijk voor zich uit, om nog zo lang mogelijk van het financiële comfort te kunnen genieten van Vlaanderen dat solidair bijpast wat er in Wallonië ontbreekt.”

Wie ook klappen krijgt, is Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Sinds de Vlaamse liberalen aangaven open te staan voor een eventuele paars-groene coalitie - met een liberale premier - hebben De Wever en Rutten niet meer met elkaar gesproken. “Gwendolyn Rutten is scotchée aan Paul Magnette sinds die de Wetstraat 16 in de weegschaal heeft geworpen. Dat heeft bij haar tot zinsverbijstering geleid. (...) Open VLD is vandaag een onderafdeling van de PS.”

Bloemetjes voor Geens

Koen Geens en zijn partij CD&V liggen wel terug in de bovenste schuif bij De Wever. Volgens hem was Geens er wel degelijk in geslaagd om PS en N-VA dichter bij elkaar te brengen, maar is Magnette dan in een kramp geschoten omdat hij een coalitie met de Vlaams-nationalisten nooit verdedigd zou krijgen bij de militanten van zijn partij. “Lag er met Koen Geens als notaris een begin van regeerakkoord klaar tussen N-VA en PS? Nee. Maar volstond wat er op tafel lag om aan de preformatie te beginnen? Ja.”

Hoe het nu verder moet, is ook voor De Wever een raadsel. Maar mocht er toch nog een federale regering met N-VA uit de bus komen, dan is hij eventueel bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en premier te worden. “Als het nuttig kan zijn om dit land diepgaand te hervormen, dan ben ik ook vandaag nog bereid om zelf in de Wetstraat 16 te gaan zitten, maar dan wel dik tegen mijn goesting.”