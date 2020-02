“Medegevangene slaat kindermisbruikers dood in cel”

Gevangene Jonathan Watson. Foto: CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION

In een brief aan lokale media bekent een gevangene uit Californië twee kinderlokkers te hebben doodgeslagen in de gevangenis.

De 41-jarige Jonathan Watson schrijft dat hij op 16 januari twee kindermisbruikers heeft aangevallen in het cellencomplex in Corcoran. Beide mannen zaten een levenslange straf uit voor misbruik van een kind onder de 14 jaar oud. Ze hebben de aanval niet overleefd. Dat meldt de New York Post.

“Iedereen een plezier doen”

Watson zit zelf een levenslange gevangenisstraf uit voor een moordzaak uit 2009. De gevangene was recent overgeplaatst naar een minder streng beveiligd gedeelte van het complex. Al snel kwam hij erachter dat er in zijn ‘unit’ ook veroordeelde kindermisbruikers rondliepen.

Twee uur voor de aanval diende Watson nog een overplaatsingsverzoek in bij zijn raadsman. “Voordat ik die kerels iets aan doe”, schrijft de gevangene. Dat verzoek werd afgewezen. Na de aanvallen op de twee misbruikers gaf hij zichzelf aan bij een van de bewakers. “Ik dacht dat ik iedereen hier een plezier mee zou doen”, aldus Watson.

De gevangenis is een onderzoek gestart en doet geen uitspraken over het incident.