Politie nog altijd op zoek naar man die dreigt met aanslag op Aalst Carnaval

Aalst - Een man die woensdag op Facebook dreigde met een aanslag op Aalst Carnaval, wordt nog steeds door de politie gezocht. Ondertussen stelt hij op Facebook wel dat zijn dreigement om met een bus de stoet te verstoren een “grap” was.

De man werd op verschillende adressen niet aangetroffen voor verhoor, maar wordt nog steeds actief opgespoord door parket en politie. “Er werd inmiddels op verschillende adressen nazicht gedaan, dat bleek negatief”, aldus het parket. “We hebben kennis van de laatste berichten op Facebook, namelijk dat het zou gaan om een grap. Alsook dat hij op weg zou zijn met een mobilhome naar Turnhout.” Het onderzoek wordt voortgezet en de man wordt opgespoord.

Vorig jaar veroorzaakte de man onrust nadat hij met zijn auto de carnavalstoet had genaderd en een wegversperring had genegeerd met een voertuig zonder nummerplaten. Er vielen geen gewonden, maar de man gedroeg zich in dronken toestand erg agressief en werd later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel. Hij heeft een verleden van alcohol- en drugsmisbruik.