Viroloog Marc Van Ranst na Europese corona-doden: “Er is sprake van een pandemie, we moeten een versnelling hoger schakelen en voorbereidingen treffen”

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat het coronavirus intussen zo wijdverspreid is, dat we kunnen spreken van een pandemie. “We zitten in Europa met besmettingen die geen link hebben met de Chinese besmettingshaard. Dat is zeer zorgwekkend. Er is lokale verspreiding in alle werelddelen. We moeten wereldwijd aan pandemievoorbereiding doen. Er is geen tijd om op onze lauweren te rusten.”

“We zitten met besmettingen over de hele wereld en er zijn gevallen die geen link hebben met China”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “We gaan nu een nieuwe fase in. We kunnen spreken van een pandemie. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen. De hele wereld moet nu aan pandemievoorbereiding doen.”

Nog een factor volgens de viroloog is dat de quarantaine rond de Chinese besmettingshaarden niet lang meer houdbaar zijn. “Ze gaan die heel binnenkort moet opheffen omdat de economische schade anders te groot wordt.” Foto: Photo News

Nog een factor volgens de viroloog is dat de quarantaine rond de Chinese besmettingshaarden niet lang meer houdbaar zijn. “Ze gaan die heel binnenkort moet opheffen omdat de economische schade anders te groot wordt. Om u een idee te geven: 97% van de antibiotica die in de VS genomen worden, komen vandaar. Hun voorraden slinken. Ze gaan niet anders kunnen, maar het kan voor problemen zorgen.

Wat is pandemievoorbereiding?

Pandemievoorbereiding houdt in dat alle sectoren zich klaarmaken voor het geval er veel zieken zijn. “Dat geldt voor de gezondheidszorg: ze moeten kijken dat er genoeg ziekenhuisbedden zijn, prioriteit geven aan de eerstelijnszorg, voldoende verplegend personeel voorzien, medicijnen inslaan en nog veel meer. Maar ook andere sectoren moeten zich voorbereiden en een continuïteitsplan opstellen. Gaande van banken, scholen en transportsector tot supermarkten.”

* Enkele concrete voorbeelden:

Een bank moet plannen achter de hand hebben opdat hun financiële kerntaken niet stilvallen als er veel personeel ziek wordt. Een supermarkt moeten onder meer rekening houden met het feit dat leveringen kunnen stilvallen omdat de transportsector problemen ondervindt vanwege een groot aantal zieken.

Nieuwe Europese besmettingshaarden

Ons land is volgens Van Ranst relatief goed voorbereid. “We hebben zulke plannen, modules en protocollen. Ze bestaan. We hebben die opgesteld in 2009 ten tijde van de Mexicaanse griep, maar ze moeten geactualiseerd worden. De krokusvakantie is traditioneel een periode waar alles een beetje stilvalt en gaat skiën. We mogen écht niet op onze lauweren rusten.”

Vooral omdat er volgens de viroloog de komende weken nieuwe besmettingshaarden gaan opduiken in andere Europese landen.

“Het is mogelijk dat ze besmettingshaarden in Italië onder controle krijgen. Lombardije is niet bepaald dichtbevolkt gebied, maar het virus circuleert wel degelijk. Ook is rond de besmette dorpjes een quarantaine van 7 dagen ingesteld. Dat is te kort. Zo’n maatregel is pas effectief zodra deze tweemaal de incubatietijd van het virus bedraagt. Voor het coronavirus is dat 5,2 dagen. Om die reden pleit ik voor 14 dagen quarantaine. Dat is doenbaar zonder een economie en samenleving plat te leggen, maar wel nodig.”

Al drie doden

Intussen vielen in Europa al drie doden ten gevolge van het coronavirus. “De eerste persoon die overleden is aan de gevolgen van het virus was in Frankrijk. Dat was een 80-jarige Chinees, dat was te verwachten in feite. Als je op die leeftijd een longontsteking oploopt, is dat vaak dodelijk. Een Italiaans mannelijk slachtoffer was ook op leeftijd, maar over het vrouwelijke slachtoffer weten momenteel niet veel.”

Langere incubatietijd?

In de Chinese provincie Hubei melden lokale autoriteiten dat een 70-jarige man pas 27 dagen nadat hij besmet raakte ziekteverschijnselen vertoonde. Om die reden wordt nu geopperd dat de incubatietijd van het coronavirus mogelijk veel langer is dan aanvankelijk gedacht werd. “Er zijn enkele gevallen genoteerd met een langere incubatietijd, dat klopt”, zegt Van Ranst. “Maar dit heeft meer weg van een uitzondering. Niets zegt dat die Chinese man geen tweede besmetting heeft opgelopen. Ook is de incubatietijd van een virus een gemiddelde. Het is perfect mogelijk die bij sommige patiënten langer of korter is. De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus is nog steeds 5,2 dagen.”