Carnavalstoet van Essen afgelast wegens voorspeld stormweer

Essen - In Essen is de jaarlijkse carnavalstoet die zondag in het centrum moest plaatsvinden afgelast wegens het voorspelde stormweer. Dat hebben de veiligheidsdiensten, burgemeester Gaston Van Tichelt en carnavalsvereniging De Ossekoppen beslist na gezamenlijk overleg. Er wordt een alternatief programma voorzien in sporthal De Heuvelhal, waar het publiek de carnavalswagens kan bekijken op groot scherm en waar enkele verenigingen hun geplande acts zullen uitvoeren.

Volgens het gemeentebestuur van Essen maken de voorspelde hevige rukwinden in combinatie met de hoogte, omvang en het materiaal waaruit de praalwagens bestaan dat een annulatie van de stoet de enige optie is. “De stoet laten doorgaan zou de veiligheid van carnavalisten en het publiek in gevaar brengen”, klinkt het zaterdag. De gemeente wijst erop dat in Vlaanderen code geel voor stormweer van kracht is en dat er specifiek in de zone tussen Zeeland en Limburg, waar Essen gelegen is, rukwinden tot meer dan 80 km/u worden verwacht met hevige regenval. De structuur van de tot 8 meter hoge carnavalswagens zou met zo’n weer sterk verzwakken.

Alle praktische informatie over het resterende programma staat op www.ossekoppen.be.