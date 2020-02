Verkiezingen Iran: Conservatieven aan de leiding volgens eerste uitslagen

Foto: VIA REUTERS

Volgens de eerste resultaten staat de coalitie van conservatieven en hardliners, de tegenstanders van de hervormingen van president Hassan Rohani, aan de leiding bij de parlementsverkiezingen in Iran. Vooral in de hoofdstad Teheran is de winst van Rohani’s opponenten duidelijk.

Teheran is belangrijk voor de machtsverhoudingen omdat er 30 zitjes te verdelen zijn. Mohammed Bagher Ghalibaf, de leider van de conservatieven, wordt er reeds als de grote winnaar en toekomstige voorzitter van het parlement beschouwd. Tot nu toe heeft de voormalige politiechef en oud-burgemeester van de hoofdstad de meeste stemmen behaald.

Maar ook in de verschillende provincies liggen de conservatieven op kop. Zo maken ze het meeste kans om voor het eerst in zeven jaar een verkiezing te winnen en zouden ze hun comeback maken op het politieke toneel. Het finale resultaat van de verkiezingen van vrijdag moet er maandag zijn.

Verschillende instellingen van de Islamitische Republiek van Iran worden - direct of indirect - benoemd door de hoogste leider van Iran, de 80-jarige ayatollah Ali Khamenei. De bevolking kiest weliswaar de samenstelling van het parlement en de raad van experts bij algemene verkiezingen.

De machtige Raad der Hoeders van de Grondwet, gedomineerd door de ultraconservatieven, is belast met het toezicht op de verkiezingen. De raad is samengesteld uit zes geestelijken aangesteld door de hoogste leider en zes advocaten die door de rechterlijke macht worden voorgesteld en door het parlement worden goedgekeurd. De raad moet oordelen over de kandidaturen voor de verkiezingen. Voor de parlementsverkiezingen van vrijdag weigerde de raad ongeveer 7.200 kandidaten op bijna 14.500. Het gaat vooral om hervormingsgezinden en gematigden. Hun weigering leidde tot woede bij de gematigde president Hassan Rohani en zijn aanhangers.