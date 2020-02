Dit levensgevaarlijke manoeuvre leverde een vrachtwagenchauffeur zes maanden cel op

De Staffordshire Police deelde deze opmerkelijke beelden van een vrachtwagenchauffeur die een U-bocht maakt op de M6-snelweg in het Verenigd Koninkrijk. Dat is één van de drukste snelwegen in het land. De chauffeur vergiste zich klaarblijkelijk van afslag, maar had daar een oplossing voor: hij draaide zich gewoon om en reed opnieuw de snelweg op.