Auto boort zich in gevel nagelstudio

Roeselare - In Roeselare heeft zich zaterdagmiddag een auto in de gevel van een nagelstudio geboord. De zaak was gelukkig gesloten en er was niemand aanwezig, maar de schade is bijzonder groot.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur, op de hoek van de Mezenstraat en de Hoogleedsesteenweg. Een automobilist die richting centrum reed, week plots van zijn baanvak af, raakte compleet de controle over zijn wagen kwijt en boorde zich uiteindelijk in de nagelstudio en groothandel in nagelproducten Akyado.

De zaak was gelukkig niet open en de uitbaters zaten boven. Alleen de bestuurder van de wagen raakte gewond, hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, wellicht was de bestuurder onwel geworden.