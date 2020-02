Ware liefde: Philippe (57) gaat nooit de deur uit zonder ingekaderde foto van zijn overleden vrouw

Vorige week vierden geliefden over de hele wereld Valentijn. Maar niet iedereen heeft het geluk om nog samen te kunnen zijn met zijn of haar geliefde. Ook Philippe Hoogewijs (57) moet zijn liefste vrouw al drie jaar missen. Drie jaar geleden overleed ze aan een ernstige ziekte. Sindsdien heeft hij een oplossing gevonden om toch nog dicht bij zijn vrouwtje te zijn. Hij gaat nooit de deur uit zonder een ingekaderde foto van zijn Monique: “Wanneer mensen vragen naar mijn vrouw, haal ik het kader uit en vertel ik over haar.”