Eerst nog eens uithalen en dan gaan skiën. Waarom Bart De Wever snoeihard is voor PS en Open VLD

België is al tien jaar dood en PS-voorzitter Paul Magnette is kortzichtig, nietsontziend en alleen maar geïnteresseerd in het geld van Vlaanderen. En oh ja, Open VLD is een bijhuis van de PS. Vlak voor hij op skivakantie vertrekt, gaat N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met DPG Media met de beide voeten vooruit. “Hij wil de Vlamingen vooral duidelijk maken dat N-VA dé verdediger is van de Vlaamse belangen”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca. Wat leren we nog uit dit interview?