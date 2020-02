’s Werelds bekendste (en rijkste) investeerder onthult wat er na zijn dood met zijn fortuin moet gebeuren

De 89-jarige Warren Buffett, met een geschat vermogen van ruim 90 miljard dollar de op drie na rijkste man op aarde, heeft onthuld wat er na zijn dood met zijn fortuin moet gebeuren. Wellicht duurt het nog zeker tot twaalf jaar na zijn overlijden vooraleer die erfenis volledig is afgewikkeld, zo verwacht de hoogbejaarde topman van ’s werelds bekendste investeringsfonds Berkshire Hathaway.

Het gros van Buffetts rijkdom - zo’n 99 procent van zijn vermogen - zit vast in aandelen van Berkshire Hathaway. Dat belang in één keer verkopen zou een schok veroorzaken op de wereldwijde beurzen, en slecht zijn voor alle achterblijvende aandeelhouders.

Het plan van Buffett om dat te voorkomen, zo schrijft hij in het zaterdag gepubliceerde jaarverslag van zijn bedrijf, is om zijn belang langzaam af te bouwen. Eerst moeten de ‘A-aandelen’ die in Buffetts erfenis zitten, worden omgeruild voor veel goedkopere B-aandelen. Dat gebeurt in kleine stukjes.

Daarna worden die B-aandelen overgedragen aan goede doelen, zoals de stichting van Bill en Melinda Gates. Die moeten direct cashen, zodat de aandelen terug op de markt komen. Buffett verbiedt in zijn testament dat zijn belang rechtstreeks wordt verkocht.

Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger (96) beseffen dat hun einde nadert, schrijven ze in het jaarverslag. Berkshire Hathaway zal ook na hun overlijden in goede handen zijn. Wie de teugels van het investeringsfonds uiteindelijk in handen krijgen, is niettemin een van de best bewaarde geheimen van Wall Street.

Uit de jaarcijfers van Berkshire Hathaway blijkt overigens ook dat het fonds een enorme stapel cash bezit – liefst 128 miljard (!) dollar – waar het niet mee investeert. Volgens Buffett is omdat de aandelenkoersen op dit moment veel te hoog staan.