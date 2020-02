Krijgen we morgen storm of niet?

Afgelopen twee weekends kregen we storm Ciara en storm Dennis over de vloer. Zit er dit weekend opnieuw een storm aan te komen? Het is de vraag die weermannen proberen te beantwoorden, maar gemakkelijk is dat niet. “Het is veel moeilijker te voorspellen dan de vorige twee, dus we blijven voorzichtig.”

“Bij de vorige twee stormen was het veel duidelijker. Nu is het erg moeilijk te voorspellen. Doordat het wind- en neerslagveld minder groot en minder uniform zijn, kan het zijn dat we de ‘storm’ minder gaan merken. Of dat het zelfs geen storm is. Als die wind- en neerslagzones nog 20 tot 50 kilometer schuiven, kan het zijn dat we meer of minder beaufort gaan krijgen”, zegt weerman David Dehenauw.

Op dit moment wordt er uitgegaan van een windkracht 8 tot 9 op de Noordzee. Als die effectief 9 haalt spreken we van een storm. “Morgenochtend zal die wind opsteken. Aan zee zullen dat snelheden zijn van 80 tot 100 kilometer per uur. In het binnenland zullen die tussen 70 en 90 kilometer per uur liggen. In de namiddag en zeker tegen de avond zal het rustiger zijn.”

LEES OOK. Na Ciara en Dennis komt Ellen, maar hoe komen die stormen aan hun naam?

Storm Ellen?

Omdat er geen windsnelheden van 100 kilometer per uur in het binnenland verwacht worden, zal het daarom ‘rustiger’ zijn dan de afgelopen twee weekends. Maar toch geldt er morgen in ons land code geel. “Het is altijd afwachten. Zelfs bij 80 kilometer per uur kan er schade zijn door de wind. Dat hangt allemaal van de omstandigheden af.”

Ook de naam van de mogelijke storm is nog niet zeker. Als die storm zich boven Engeland of Ierland ontwikkeld, krijgt die de naam Ellen. Maar het kan dus ook een andere naam zijn. Het land dat als eerste code oranje geeft voor wind kiest de naam van de storm.

(Lees verder onder de tweet)

Ik wijs er even op dat de naam Ellen tot nu nog steeds niet toegewezen is aan een storm. De UK Met Office geeft code geel, net als het KMI (dat sowieso uit een andere namenlijst kiest). Het eerste land dat oranje geeft voor wind kiest de naam uit de haar toegekende namenlijst. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 22, 2020

Voor de regen wordt er geen code geel voorspeld. “Er zullen periodes zijn met regen, maar waarschijnlijk zullen die bij onze buren in Nederland feller zijn. We geven daarom geen waarschuwing voor de neerslag.”

Carnaval in Aalst niet afgelast

In Aalst wordt de carnavalstoet zondag niet afgelast, ondanks krachtige winden en een code geel-waarschuwing van het KMI. Zondagochtend wordt de situatie opnieuw geëvalueerd, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst. Maar volgens de burgemeester is er voorlopig onvoldoende reden om de praalwagens niet te laten uitrijden. De stad Aalst leeft al maanden toe naar het volksfeest en een schrapping van de feestelijkheden is niet vanzelfsprekend.

In het Antwerpse Essen is een carnavalsoptocht wel geschrapt. Volgens het gemeentebestuur van Essen maken de voorspelde hevige rukwinden in combinatie met de hoogte, omvang en het materiaal waaruit de praalwagens bestaan dat een annulatie van de stoet de enige optie is. “De stoet laten doorgaan zou de veiligheid van carnavalisten en het publiek in gevaar brengen”, klinkt het zaterdag. Er wordt een alternatief programma voorzien in sporthal De Heuvelhal, waar het publiek de carnavalswagens kan bekijken op groot scherm en waar enkele verenigingen hun geplande acts zullen uitvoeren.

LEES OOK. Ghelamco Arena in sneltempo hersteld: “Het dak mag er niet nog eens af gaan”

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen werd het Krakelingenfeest en Tonnekesbrand afgelast. “Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de weersomstandigheden ertoe leiden dat we de veiligheid zondag niet kunnen garanderen”, meldt het stadsbestuur vrijdag. “De veiligheidscel heeft eerder deze week al samengezeten en we hebben gewacht tot beter nieuws van het weerfront, maar dat is er niet gekomen”, zegt burgemeester Guido De Padt.

Ook in Nederland zullen dit weekend verschillende carnavalsoptochten niet plaatsvinden door het slechte weer.