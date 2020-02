Sterke stijging onbewoonbaarverklaringen kamers in Vlaamse studentensteden

Het aantal besluiten tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van kamers en studentenkamers in Vlaamse studentensteden is sterk gestegen van 383 in 2017 tot 699 in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependale, bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Alessia Claes (N-VA).

Het aantal ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen daalde eerst van 546 in 2015 tot 420 in 2016 en 383 in 2017 om dan sterk te stijgen tot 699 in 2018. De stijging van het aantal besluiten in deze periode situeert zich vooral in Leuven: van 33 in 2015 tot 272 in 2018. In de periode 2015-2018 werden in de studentensteden in totaal 2.048 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, waarvan 988 in Gent, 614 in Antwerpen, 403 in Leuven, 33 in Hasselt en 10 in Kortrijk.