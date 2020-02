Stichter religieuze Arkgemeenschap en genomineerde voor Nobelprijs beschuldigd van seksueel misbruik

Jean Vanier, de stichter van de wereldwijde religieuze Arkgemeenschappen en in 2012 nog genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, zou zes vrouwen seksueel misbruikt hebben, zo blijkt uit een intern rapport. Vanier overleed vorig jaar.

De Frans-Canadese marineofficier Jean Vanier richtte in 1964 L’Arche op, een globaal netwerk dat zich vooral bezighoudt met de zorg voor mentaal gehandicapten. De organisatie runt gemeenschappen in 38 landen, ook in België, waar mensen met en zonder beperking samenleven. Het leverde Vanier in 2012 nog een nominatie op voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Maar Vanier, die vorig jaar stierf op 90-jarige leeftijd, zou tussen 1970 en 2005 zes vrouwen seksueel misbruikt hebben in Frankrijk, zo leert een intern rapport. Het was de organisatie zelf die vorig jaar een onderzoek opende nadat vermoedens waren opgedoken. Geen van de misbruikte vrouwen zou zelf een beperking hebben, aldus nog het rapport, dat in de komende dagen gepubliceerd zal worden.

Manipulatief gedrag en emotioneel misbruik

Vanier zou seksuele relaties gestart zijn met de vrouwen nadat hij had beloofd hun spirituele gids te zijn, maar de vrouwen rapporteerden achteraf alle zes gelijkaardige feiten van manipulatief gedrag en emotioneel misbruik.

“‘De relaties hadden een significantie negatieve impact op hun persoonlijke levens en latere relaties”, aldus het rapport. “Zijn acties wijzen erop dat Vanier een diepe psychologische en spirituele greep had op de vrouwen.” Vanier zou de vrouwen ook gevraagd hebben om de incidenten geheim te houden.

Seksuele partners gedeeld

Onder de vrouwen zouden zich ook assistenten en nonnen bevinden, beweert de Canadese krant The Globe and Mail, dat als eerst schreef over het verhaal. Nog volgens de krant zou Vanier zijn seksuele partners gedeeld hebben met priester Thomas Philippe, die hij beschouwde als zijn spirituele vader. Verschillende vrouwen kwamen de voorbije jaren al naar voren met getuigenissen van seksueel misbruik door Philippe, die in 1993 overleed.

“We zijn erg geschrokken van deze ontdekkingen en veroordelen deze acties, die volledig tegengesteld zijn aan de waarden die Jean Vanier zelf naar voren schoof, incompatibel met de basisregels van respect, en tegengesteld aan de fundamentele principes waarop de Arkgemeenschappen zijn gebaseerd”, aldus een mededeling van de organisatie op zijn website.