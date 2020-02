Al 100 mensen misten vlucht door stiptheidsacties op Zaventem: “Onduidelijkheid over de komende dagen”

Al zo’n 100 mensen misten hun vlucht door stiptheidsacties van de luchthavenpolitie op Brussels Airport. De vakbonden protesteren er tegen een personeelstekort en een gebrek aan middelen. “Moeilijk te voorspellen hoe het de komende dagen zal verlopen.”

Rond 7.15 uur op zaterdagochtend begon een actie op de luchthaven van Zaventem als protest van de luchthavenpolitie. Daardoor liepen de wachttijden aan de paspoortcontrole hoog op. “Het gaat enkel over langeafstandsvluchten buiten de Schengenzone, maar toch mistten al zo’n 100 mensen hun vlucht”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. Zij die hun vlucht mistten, moeten contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij die voor hen een oplossing zoekt. “Het moet geval per geval bekeken worden. Vaak zijn dat vluchten die slechts één keer per dag of zelfs niet elke dag uitvliegen. Mogelijk kunnen die mensen toch op hun bestemming geraken door een andere tussenstop.”

Zaterdagmiddag waren de wachtrijen aan de paspoortcontrole weggewerkt en was er sprake van de normale drukte. “Namiddag stonden er ook minder niet-Schengen-zone vluchten op het programma.”

Hoe de situatie de komende dagen zal evolueren, weten ze niet bij Brussels Airport. “We verwachten zondag zeker nog acties, vooral in de ochtend. Zondag staan er 70.000 passagiers gepland, een stuk meer dan vandaag. Vandaag waren er 30.000 vertrekkenden en 26.000 aankomenden. Voor de rest van de week is het moeilijk te voorspellen.”

Wie de komende dagen nog het vliegtuig op moet, komt best goed op tijd. “We raden passagiers aan om zeker drie uur op voorhand op de luchthaven te zijn voor een vlucht buiten de Schengen-zone. Er zijn mogelijk wachttijden tot een uur voor de paspoortcontrole. Voor wie binnen de Schengenzone vliegt, zijn er geen extra wachttijden voorspeld.”