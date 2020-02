Eindstrijd tweede periode gaat tussen Westerlo en Beerschot: Virton definitief uitgeschakeld na nederlaag

Excelsior Virton zal niet promoveren na 1A: dat is voorlopig de belangrijkste conclusie van de voorlaatste speeldag in 1B. Virton verloor met 2-1 op het veld van Westerlo, dat alleen leider wordt in de tweede periode. Virton volgt op 3 punten van Westerlo, maar zal hoe dan ook minder wedstrijden gewonnen hebben dan de Kempenaars in de tweede periode. Enkel Beerschot VA kan Westerlo nog bedreigen.