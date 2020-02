Michel Preud’homme heeft een bedenkelijke primeur beet. De coach van Standard is de eerste trainer die een schorsing oploopt door vijf gele kaarten te krijgen.

Preud’homme staat erom bekend met veel temperament te coachen en durft daarbij wel al eens over de schreef gaan. Tegen Antwerp ging hij opnieuw zijn boekje te buiten toen de Great Old een vrije trap kreeg na hands. Ref Verboomen trok daarop geel, Preud’homme is geschorst voor het duel tegen Charleroi van volgende week.